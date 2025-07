Charlotte, NC.- N.C. Department of Transportation (NCDOT) instó a los conductores a tener cuidado en las vías ante el paso de la Tormenta tropical Chantal. Indicaron a través de su cuenta X que más de 100 carreteras fueron afectadas, incluidas 19 carreteras principales. «Planifique con anticipación y consulte DriveNC antes de emprender el viaje» alertaron.

As of 9:30a, there were +100 roads impacted by Chantal, including 19 major roads.

Please plan ahead and check DriveNC before you hit the road. https://t.co/6Up1am8OBV

— NCDOT (@NCDOT) July 7, 2025