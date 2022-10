Video: Policía y adolescente intercambian disparos

Charlotte, NC.- Un policía y un adolescente intercambiaron disparos durante una persecución en la ciudad de Charlotte, según revelaron las autoridades en un video de la cámara corporal del oficial.

El hecho ocurrió en diciembre de 2021, pero el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg hizo público el video debido a una orden de un juez a solicitud de una estación de medios.

En el video se aprecia cuando un menor de edad, de 14 años, dispara y golpea al oficial Elliott Whitley, quien herido y desde el suelo acciona su arma de fuego sin impactar en el joven que huyó entre unas casas.

Today the CMPD released body-worn camera footage of an officer-involved shooting that occurred on December 27, 2021. The video was ordered for release after a media station petitioned the court system. (1/5)

— CMPD News (@CMPD) September 28, 2022