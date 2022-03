¿Viajando en Spring Break?

Charlotte, NC.- Comienza la primavera y con ella muchas personas en todo el país aprovechan para viajar durante el Spring Break.

Las vacaciones de primavera son muy populares en Estados Unidos cuando los estudiantes de colegios y universidades toman unos días de descanso.

Ver más: Aeropuerto de CLT con mejores protocolos de limpieza

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) envía algunos consejos de seguridad para que los viajeros lleguen a su destino con tranquilidad.

Traveling for #SpringBreak? Make sure to #TravelHealthy! By placing items like your wallet, phone or keys in your carry-on bag, you’ll touch fewer things at our checkpoint. Also, you’re still able to travel with a full-sized bottle of hand sanitizer.https://t.co/YqtsBts0mN pic.twitter.com/LukNVSo0K3

— TSA (@TSA) March 21, 2022