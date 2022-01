Charlotte, NC.- CATS mantendrá viajes gratuitos en CityLYNX Gold Line, anunció en sus redes sociales.

El Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) ha tenido dificultades para aumentar en el número de pasajeros en la Gold Line desde que entró en funcionamiento en 2021.

De hecho los usuarios han manifestado que el servicio y horario son inconsistentes.

Al parecer la pandemia y las dificultades para contratar mano de obra calificada han influido en que se haya reducido la capacidad de prestar el óptimo servicio que CATS proyecta.

CATS will continue to operate fare-free streetcar service on the CityLYNX Gold Line through the new year.

