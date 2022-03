Aeropuerto de CLT con mejores protocolos de limpieza

Charlotte, NC.- El aeropuerto de Charlotte confirmó que tiene mejores protocolos de limpieza en sus instalaciones.

En su cuenta de Twitter, el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas informó que obtuvo la recertificación de Global Biorisk Advisory Council (GBAC).

La recertificación reconoce que CLT ha implementado los más estrictos protocolos de limpieza, desinfección y prevenciones de enfermedades infecciosas en sus instalaciones.

