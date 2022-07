Veto de proyecto de ley SB 101 está en manos de gobernador Cooper

Raleigh, NC.- Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte tendrá un plazo de 30 días para aplicar un veto el proyecto de ley SB 101, un proyecto de ley que obliga a los alguaciles de NC a cooperar con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Como respuesta organizaciones comunitarias piden que esta propuesta sea vetada, tras conocerse que la Cámara de Representantes de NC aprobó, este jueves, el proyecto de ley SB 101.

Este proyecto de ley una vez aprobada y el Senado Estatal hiciera una corrección técnica, pasó a la oficina del gobernador Cooper. Lo que deja un plazo de 30 días para vetar antes de que sea promulgada la ley.

De esta manera, la propuesta de ley pretende que los gobiernos locales apliquen leyes federales de inmigración. Al tiempo que permite comprobar el estatus migratorio de la persona que haya sido arrestada por delitos graves.

