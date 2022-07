Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte presentó el nuevo letrero de Brooklyn Village Avenue, marcando el último cambio de nombre de la calle como parte del trabajo de la Comisión de Legado.

Brooklyn Village Avenue reemplaza a Stonewall Street. Es la última de nueve calles renombradas luego de la adopción por parte del Concejo Municipal de Charlotte en febrero de 2021 de las recomendaciones de la Comisión del Legado para cambiar el nombre de las calles que conmemoran a los soldados, esclavizadores y segregacionistas confederados.

“Para avanzar en unidad, creo que está claro que necesitábamos desmantelar los símbolos de racismo que aún existían en Charlotte”, dijo la alcaldesa Vi Lyles.

