vacuna-contra-viruela-del-mono-en-eventos-de-charlotte-pride

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg administrará la vacuna contra la viruela del mono en los eventos de Charlotte Pride este fin de semana.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS, por sus siglas en inglés) informó que distribución se llevará a cabo gracias a un programa piloto de la Casa Blanca y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para ofrecer vacunas adicionales a los estados que organizan grandes eventos LGBTQI+.

Este sábado y domingo Charlotte Pride celebrará su festival y desfile anual en el Uptown. El evento que tenía dos ediciones sin realizarse debido a la pandemia atrae a multitudes.

Ver más: Festival y desfile de Charlotte Pride están de regreso

Si bien cualquiera puede contraer la viruela del simio, en este momento, casi todos los casos se dan entre hombres que tienen sexo con hombres, informó NCDHHS en un comunicado en el que anunció la medida sanitaria en los eventos de Charlotte Pride.

Actualmente, el condado de Mecklenburg tiene 25 o más casos de viruela del mono, la mayor cantidad de cualquier condado de Carolina del Norte. Todos los casos en hombres.

Anyone can get #monkeypox, most commonly through close skin-to-skin contact. You can protect yourself and limit the spread of monkeypox, especially if you are at higher risk: Get checked. Get tested. Get vaccinated. https://t.co/JaQAX2S7tU #MPV pic.twitter.com/uQKjlIjl4o

— NCDHHS (@ncdhhs) August 19, 2022