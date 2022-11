Una de cada ocho personas en NC ha sido diagnosticada con diabetes

Charlotte, NC.- En Carolina del Norte una de cada ocho personas ha sido diagnosticada con diabetes, según datos publicados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

La diabetes es una enfermedad que se puede controlar pero todavía no tiene cura.

La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia la vulnerabilidad de las personas con enfermedades subyacentes como la diabetes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (NCDHHS, por sus siglas en inglés) indicó que las hospitalizaciones por COVID-19 son seis veces más altas para personas con condiciones subyacentes.

Pero, en general la enfermedad ataca a una gran parte de la población y causa dificultades en la salud de manera crónica.

