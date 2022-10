un-muerto-y-tres-heridos-en-incendio-en-una-casa

Charlotte, NC.- Un muerto y tres heridos es el resultado de un incendio en una casa en el este de la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió el lunes en la noche en el bloque 5800 de Eastbrook Rd.

El Departamento de Bomberos de Charlotte informó brevemente sobre el suceso que permanece bajo investigación.

En la casa de dos pisos estaban tres adultos y cinco niños al momento del incendio.

Los reportes de prensa indican que una el siniestro dejó un muerto y tres heridos.

Update Structure Fire; 5800 block of Eastbrook Rd; three adults & five children were home at the time of the fire; three occupants transported by @MecklenburgEMS to an area hospital for evaluation; @GCRRedCross is assisting the family; the fire remains under investigation. https://t.co/KiKSnaOz22 pic.twitter.com/pn9z3PS4p1

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) October 11, 2022