“Planifica tu escape”: Semana de Prevención de Incendios

Charlotte, NC.- “El fuego no esperará. Planifica tu escape”, es el tema de la campaña que celebra la Semana de Prevención de Incendios que abarca a todo el país.

La campaña busca educar a todos sobre acciones simples pero importantes que pueden tomar para mantenerse a sí mismos y a quienes los rodean a salvo de incendios domésticos.

La Semana de Prevención de Incendios se celebra del 9 al 15 de octubre. Conmemora el Gran Incendio de Chicago, que comenzó el 8 de octubre de 1871 y causó daños devastadores con más de 250 muertes.

El presidente Calvin Coolidge proclamó la Semana de Prevención de Incendios como una celebración nacional en 1925.

