un-hombre-y-dos-perros-muertos-en-incendio-en-una-casa

Charlotte, NC.- Un hombre y dos perros murieron durante un incendio en una casa en el condado Gaston, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la madrugada del viernes 19 de mayo en Davis Park Road, al sur de Gastonia. Intensas llamas que salían por el techo se podían apreciar desde la calle.

Al parecer, un conductor vio el incendio y llamó al 911 antes de golpear la puerta de la casa.

Crowders Mountain Fire & Rescue fue el primero en llegar a la escena.

Ladder 1, Rescue 1, Engine 5, and Battalion 1 assisted Crowders Mountain Fire & Rescue on this house fire overnight on Davis Park Road in Gastonia. #GFD pic.twitter.com/AsRFsO3gIQ

— Gastonia Fire Dept (@GastoniaFire) May 20, 2023