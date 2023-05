recuperados-dos-cuerpos-de-incendio-en-south-park

Charlotte, NC.- Dos cuerpos fueron recuperados del poderoso incendio de cinco alarmas ocurrido la semana pasada en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió el jueves 18 de mayo en un edificio de apartamentos en construcción en la cuadra 7700 de Liberty Row Drive, en el área de South Park.

Las autoridades confirmaron el deceso de dos personas, una de ellas Demonte Sherrill, quien transmitió a través de Facebook mientras estaba atrapado en el incendio y pedía ayuda. Él estaba junto a otro trabajador.

Según el Departamento de Bomberos de Charlotte, el fuego comenzó en un remolque con aislamiento de espuma en aerosol en el piso inferior del sitio de construcción. Se cree que fue accidental.

Más de 90 bomberos participaron en las labores de extinción. Quince trabajadores fueron rescatados, incluido uno atrapado en lo más alto de una grúa. El fuego consumió la estructura y también varios automóviles en un estacionamiento.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 7700 block Liberty Row Dr. With the extensive structural damage, the search process can be lengthy. We can not confirm a loss of life. This fire has been difficult for our community, and our firefighters continue to diligently work on scene to find answers pic.twitter.com/JOJQwMS8Ew

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) May 18, 2023