60-evacuados-por-incendio-en-edificio

Charlotte, NC.- Unas 60 personas fueron evacuadas tras desatarse un incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad de Charlotte.

El hecho ocurrió poco después de las 7 pm en el bloque 2400 de Whitehall Estates Drive, justo en la intersección de South Tryon Street y West Arrowood Road. El Departamento de Bomberos de Charlotte ofreció detalles del siniestro en un comunicado.

La unidad bomberil número 26 fue la primera en llegar a la escena. En el lugar sus miembros vieron humo y llamas saliendo desde un apartamento del tercer piso.

Rápidamente, el jefe del batallón llamó a una segunda alarma para traer recursos adicionales a la escena.

STRUCTURE FIRE UPDATE: 2400 block Whitehall Estates Dr. Charlotte firefighters controlled the fire in 42 minutes. No injuries reported to firefighters or civilians. We are currently assessing the number of displaced occupants. pic.twitter.com/E7yCnCcBUS

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) May 16, 2023