Tree Lighting Festival marca inicio de la Navidad

Charlotte, NC.- Carolina Panthers y Charlotte FC anunciaron su Tree Lighting Festival para comenzar su celebración de la Navidad con toda la comunidad de las Carolinas.

Los equipos de NFL y MLS se unen nuevamente para su encendido del árbol que tendrá lugar el martes 22 de noviembre en la esquina de Mint Street y Graham Street, justo en las afueras del Bank of America Stadium.

«Estamos muy emocionados de reunir a las Carolinas una vez más para nuestra ceremonia anual de iluminación del árbol en el estadio Bank of America», dijo Nicole Tepper en un comunicado.

«Tenemos algunas sorpresas especiales reservadas para todos los que asistan. Esta es una de mis épocas favoritas del año y no puedo esperar para compartir una noche memorable de diversión familiar para dar inicio a la temporada navideña».

— Charlotte FC (@CharlotteFC) November 8, 2022