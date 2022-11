¡Christmas in the City! Celebra la Navidad en Gastonia

Gastonia, NC.- Christmas in the City da inicio a la temporada navideña en la ciudad de Gastonia. El evento incluye actividades para toda la familia y traslada a los residentes en el ambiente de una de las celebraciones más esperadas del año.

La Navidad en la ciudad se celebra el domingo 4 de diciembre de 5 pm a 8 pm en el Downtown Gastonia y en el CaroMont Health Park.

Ver más: Opción fin de semana: Tanglewood Park Festival of Lights

El evento comienza con el Desfile de Navidad de los Jaycees del Condado Gaston. Recorrerá Main Ave. hasta CaroMont Health Park, desde las 5 pm.

Christmas in the City

Tan pronto concluya el desfile se dará inicio al encendido del Árbol de Keep Gastonia Beautiful en CaroMont Health Park.

Paralelamente, habrá un mercado con vendedores donde ofrecerán comida y lindos recuerdos.

1 de 5

El evento contará con la presencia de Papá Noel, entretenimiento y mucho más.

El desfile navideño de Gastonia tiene al menos 65 años de antigüedad. La Ciudad tiene los primeros registros de cuando los Jaycees del condado lo comenzaron a patrocinar en el década de 1950.

Originalmente se desarrollaba en Main Avenue. En algún momento, se trasladó a Franklin Boulevard. Pero desde hace unos pocos años volvió a Main Avenue.

El encendido del Árbol de Keep Gastonia Beautiful comenzó en 2007 como parte de las celebraciones de Acción de Gracias, pero la Ciudad decidió en 2016 combinar el mercado, el desfile y la iluminación del árbol en un solo evento. Ahora se llama Christmas in the City.

Para más información sobre el evento ingresa AQUÍ.

Video: Casas decoradas de navidad y tendencias para la temporada