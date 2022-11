Opción fin de semana: Tanglewood Park Festival of Lights

Charlotte, NC.- El maravilloso espectáculo de Tanglewood Park Festival of Lights está de vuelta para dar la bienvenida a la temporada navideña en Carolina del Norte.

El festival abrirá el 11 de noviembre y recibirá a público hasta el 1 de enero de 2023.

Tanglewood Park está ubicado a solo diez minutos al oeste de Winston-Salem, justo a la salida de la I-40 en Clemmons. Visitar en familia este festival es una gran de las grandes tradiciones en la ciudad y sus alrededores.

Tanglewood Park Festival of Lights cuenta con millones de luces interactivas y pantallas LED que iluminan el lugar con diferentes melodías.

Los jueves, viernes, sábados y domingos son noches de gran asistencia y con posibles largas filas y tiempos de espera prolongados. Los lunes y martes no está tan lleno y hay descuentos.

Los organizadores recomiendan siempre llegar temprano para disfrutar el recorrido y aprovechar las tiendas de regalo que ofrece recuerdos navideños.

