Toyota construirá planta en Carolina del Norte

Greensboro, NC.- El gigante japonés Toyota construirá una planta en Carolina del Norte que aportará cerca de 1750 empleos.

Toyota invertirá inicialmente $ 1.29 mil millones en Greensboro-Randolph Megasite en lo que será su primera planta de fabricación de baterías en América del Norte.

El Departamento de Comercio ofreció detalles sobre la construcción de la planta. Se estima que el proyecto de Toyota hará crecer la economía del estado en al menos $ 9.5 mil millones durante 20 años.

Actualmente, los vehículos electrificados representan casi el 25 por ciento del volumen de ventas de Toyota. La compañía estima que ese número aumentará al 70 por ciento para 2030.

La nueva planta estará ubicada en el condado de Randolph. Inicialmente producirá baterías para los vehículos eléctricos híbridos de Toyota. Sin embargo, el objetivo es producir baterías para vehiculos eléctricos a largo plazo.

Cuando entre en funcionamiento en 2025, Toyota Battery Manufacturing tendrá cuatro líneas de producción, cada una capaz de entregar suficientes baterías de iones de litio para 200.000 vehículos, con la intención de expandirse a al menos seis líneas de producción para un total combinado de hasta 1.2 millones de vehículos por año.

Welcome to Toyota Battery Manufacturing, North Carolina. 💫 Learn more about the new $1.29 billion automotive battery manufacturing plant that will help make the future of electrified mobility a reality: https://t.co/1N8wdK543A. #LetsGoPlaces pic.twitter.com/VffwSTIFdF

— Toyota USA (@Toyota) December 6, 2021