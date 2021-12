Aunque el desempleo en EE. UU. cae al 4,2 % siguen cifras negativas

Washington, DC.- Por primera vez en dos años la tasa de desempleo en EE. UU., cayó en noviembre al 4,2%, situándose por debajo de la cifra al principios de la pandemia en marzo de 2020 donde se ubicaba en 4,4%.

A pesar de esta buena noticia, defraude un poco el ritmo de creación y puestos de trabajo. Según datos oficiales en la actualidad hay 6,9 millones de personas en situación de desempleo en EE. UU.

Todos estos datos lo confirmó el Department of Labor (DOL), que además corroboró que este dato se acerca cada vez más al 3,5 % de febrero del 2021. No obstante, la creación de empleo se estancó en 210.000 nuevos empleo.

Unemployment is down to 4.2% three years faster than experts predicted.

That’s the American Rescue Plan at work. pic.twitter.com/1sgoN7xB8p

— President Biden (@POTUS) December 3, 2021