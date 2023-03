tiroteo-deja-dos-heridos-y-casas-con-impactos-de-bala

Charlotte, NC.- Un tiroteo en la ciudad de Charlotte terminó con dos personas heridas, un vecino al que le rozó una bala y casas con impactos de proyectiles.

El hecho ocurrió el lunes poco después de las 5 pm en cuadra 14700 de Superior Street. El Departamento de Policía de Charotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) ofreció los detalles en un comunicado.

La versión policial indica que unos fiadores estaban tratando de entregar órdenes de arresto pendientes a un sospechoso cuando éste sacó un arma y se produjo un intercambio de disparos.

Ver más: Mujer tiradora en escuela dejó 3 niños y 3 adultos muertos

En el tiroteo resultaron heridos un fiador y el sospechoso. Los proyectiles alcanzaron varias casas cercanas e incluso un ocupante fue rozado por una bala; sin embargo, no requirió traslado para recibir atención médica.

CMPD dijo que está realizando una investigación para determinar el origen de los disparos que impactaron en las viviendas.

Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Homicide Unit are conducting an assault with a deadly weapon inflicting serious injury investigation near the 14700 block of Superior Street in the Steele Creek Division.

See full release here: https://t.co/6SaNTUIVKe

— CMPD News (@CMPD) March 28, 2023