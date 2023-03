Identifican al asesino de hondureño y otras dos víctimas

Charlotte, NC.- Detectives de Charlotte-Mecklenburg Police Department’s Homicide Unit identificaron al asesino del hondureño Juan Carlos Miranda-Perez de 35 años de edad, que fue ultimado la mañana del domingo 19 de marzo en su apartamento en la cuadra 100 de Kingsford Drive.

De acuerdo con las autoridades de Charlotte-Mecklenburg en horas de la mañana del viernes 24 de marzo, fue detenido el sospechoso Javier Torres Díaz de 43 años de edad, cerca de Warrenton Virginia.

Bajo esta premisa el Sr. Díaz fue acusado de asesinato. De momento los detectives de homicidios viajan a Warrenton, VA para el procedimiento de interrogatorio al asesino del hondureño Juan Carlos Miranda-Perez.

Posteriormente al trámite de extradición, el sospechoso será trasladado a Mecklenburg County Sheriff Office (MCSO). Simultáneamente, la familia de Juan Carlos Miranda-Perez ya fue notificada de la detención del sospechoso.

