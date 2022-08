“The Pearl”, el distrito de innovación de Atrium Health

Charlotte, NC.- Los avances en la construcción del distrito de la innovación «The Pearl» de Atrium Health comenzarán a ser evidentes en Midtown Charlotte.

Esta semana se empezará a preparar el terreno para la demolición del centro de datos de Atrium Health en el 801 S. McDowell Street.

El lugar estará rodeado por un muro de vallas que da un adelanto de lo que incluye este proyecto con los logotipos de Atrium Health, la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest, The Pearl y Wexford Science & Technology, el promotor del distrito de uso mixto.

Atrium Health dio detalles sobre el proyecto en un comunicado publicado en su sitio web.

Ver más: Ejecutivo de Atrium Health entre los más influyentes

“The Pearl” tendrá como núcleo el campus de la Facultad de Medicina de la Universidad Wake Forest de Charlotte. Además, compartirá espacio en el Centro de Educación Howard R. Levine con la Escuela de Negocios de la Universidad de Wake Forest, la Escuela de Estudios Profesionales de Wake Forest y el Colegio de Ciencias de la Salud de las Carolinas, que han anunciado su intención de instalarse allí, junto con otras oportunidades educativas.

The pandemic changed everything, except our resolve to reshape the economy of #CLT, #LifeSciences research and #AcademicMedicine in NC and the US. Discover how we're breaking new ground at "@ThePearlCLT" ⤵️ https://t.co/4zNLxR4lXj

— Atrium Health (@AtriumHealth) August 9, 2022