The Club Charlotte ya está abierto

Charlotte, NC.- The Club Charlotte, un espacio privado cálido y acogedor, ya está abierto en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas para que los viajeros puedan relajarse mientras esperan su vuelo.

Este lugar especial en el aeropuerto está disponible con especiales medidas de seguridad sanitaria que hacen de la estadía un lugar seguro.

The Club Charlotte es un santuario más allá del control de seguridad, los huéspedes volarán completamente recuperados del estrés de viajar al aeropuerto después de una visita a este salón, señala en su sitio web The Club que tiene áreas de este tipo en varias terminales del país.

«Los viajeros pueden descansar y relajarse aprovechando los refrigerios, las bebidas y los periódicos o, para aquellos que deseen mantenerse conectados, use el Wi-Fi para crear su propio espacio de trabajo en un salón», describe The Club.

The Club CLT is NOW OPEN. @TheClub_Lounge #CLTairport #airportlounge pic.twitter.com/q46qKVrSEE

— CLT Airport (@CLTAirport) March 30, 2022