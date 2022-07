Tensión en Charlotte por persecución

Charlotte, NC.- Un hombre que huía de la policía generó gran tensión en la ciudad de Charlotte tras más de 90 minutos de persecución.

El hecho se registró el miércoles en la tarde. Oficiales del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg estaban realizando un allanamiento de morada cuando un hombre huyó en una camioneta Jeep.

Durante el escape de las autoridades el hombre robó un total de cuatro vehículos antes de que se estrellara y finalmente quedara bajo arresto.

Ver más: Un muerto y dos heridos en tiroteo y persecución

El sospechoso condujo de manera errática y temeraria por varias zonas del sur de la ciudad. El último vehículo lo robó después de chocar el que conducía.

La persecución se detuvo finalmente frente a la gasolinera Shell, en el cruce de South Boulevard y East Boulevard, en South End. Ahí chocó un todoterreno y fue arrestado.

Nadie resultó herido, según la policía.

In response to inquiries from today's pursuit in South Charlotte, here's a video clarifying the incident: https://t.co/gzfRdAUqP7

— Chief Jennings (@cmpdchief) July 6, 2022