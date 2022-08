“Si bebe, no conduzca”, operativo por feriado del Labor Day

Charlotte, NC.- La campaña anual Booze It & Lose It ya está en vigencia en Carolina del Norte, así que las autoridades recuerdan que “si bebe, no conduzca”.

La tradicional campaña forma parte de los controles en carreteras en el marco del feriado del Labor Day, que se celebra el primer lunes de septiembre.

Los funcionarios estatales y locales tienen un mensaje claro y simple: nunca beba y conduzca.

Ver más: CMPD: “Si usted va a beber, no maneje”

Hasta el 11 de septiembre, las fuerzas del orden público de todo el estado intensificarán las patrullas para detener a los conductores ebrios.

Comienza campaña “Si bebe, no conduzca”

Un comunicado del Departamento de Transporte recuerda que conducir en estado de ebriedad además de ser ilegal, podría ocasionar la perdida de la licencia y miles de dólares en costos judiciales.

En 2021, 423 personas murieron en las carreteras de Carolina del Norte debido a accidentes relacionados con el alcohol, incluidas 15 durante el período de la campaña de cumplimiento del Labor Day, Booze It & Lose It.

Ver más: NC pone foco en conductores ebrios

“Al encontrar un viaje sobrio a casa, puede evitar que una divertida noche de verano se vuelva trágica”, dijo Mark Ezzell, director del Programa de Seguridad en las Carreteras del Gobernador de Carolina del Norte .

“Más de 400 familias de Carolina del Norte perdieron a sus seres queridos el año pasado en accidentes relacionados con el alcohol, y si podemos evitar que una sola familia experimente este tipo de pérdida, habrá valido la pena”.

Video: Campaña “Maneja Tomado y Serás Arrestado”