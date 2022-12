Charlotte, NC.- El clima invernal requiere colaboración de distintas agencias y preparación de las comunidades para reducir riesgos y dificultades durante esta temporada.

Es por ello que la Semana de preparación para clima invernal, del domingo 4 de diciembre al sábado 10 de diciembre, cobra importancia en Carolina del Norte.

La División de Manejo de Emergencias de NC (NCEM, por sus siglas en inglés) recuerda que es fundamental estar preparado para el clima invernal. “Es complejo y las tormentas en Carolina del Norte son el resultado de una variedad de patrones climáticos”.

Ver más: Apagón masivo y toque de queda en Carolina del Norte

Durante la Semana de Preparación para Clima Invernal la comunidad puede estar atenta a las indicaciones y mensajes de prevención de NCEM y el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno La Niña tiene impacto en el clima invernal de Carolina del Norte por tercer año consecutivo. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) en el estado podría haber un invierno más seco y cálido de lo normal.

Sin embargo, las posibilidades de condiciones extremas de clima invernal no están descartadas. La preparación es fundamental para afrontarlas.

Monday #ncwx update:

• The cool weather will continue today, with most areas seeing afternoon highs in the low to mid 50s, before a warming trend begins on Tuesday and continues through Thursday.

• Rain coverage will increase across western NC through the day and into tonight. pic.twitter.com/xhrPymykaq

— NC Emergency Management (@NCEmergency) December 5, 2022