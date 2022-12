Apagón masivo y toque de queda en Carolina del Norte

Moore, NC.- Un ataque a subestaciones que dejó sin luz a unos 45.000 hogares en el condado Moore, Carolina del Norte, obligó a las autoridades decretar estado de emergencia y toque de queda.

Los apagones comenzaron cerca de las 7 pm del sábado después de que sujetos dispararan contra dos subestaciones que alimentaban el condado. El restablecimiento del servicio puede tardar días.

“Un ataque como este a la infraestructura crítica es un delito grave e intencional y espero que las autoridades estatales y federales investiguen a fondo y lleven a los responsables ante la justicia”, escribió el gobernador Roy Cooper en Twitter.

“La persona o personas que hicieron esto sabían exactamente lo que estaban haciendo”, dijo el alguacil del condado Moore, Ronnie Fields, durante una conferencia de prensa el domingo. Él dijo que los sujetos dispararon varias veces hacia las subestaciones. “Fue un objetivo, no fue al azar”.

El FBI se unió a la investigación por los ataques dirigidos a las subestaciones.

I have spoken with Duke Energy and state law enforcement officials about the power outages in Moore County. They are investigating and working to return electricity to those impacted. The state is providing support as needed. – RC

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) December 4, 2022