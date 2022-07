rescatado-cuerpo-de-una-persona-en-lake-norman

Charlotte, NC.- Los equipos de emergencia recuperaron el cuerpo de una persona que se había hundido en el Lake Norrman.

El hecho ocurrió el domingo según una publicación en Facebook de Cornelius-Lemley Fire and Rescue.

Los bomberos dijeron que respondieron a un reporte de ahogamiento cerca del Península Yacht Club el domingo en la noche.

*WATER RESCUE UPDATE* Our fire boat, in support of Cornelius FD & PD, was able to find & recover the missing adult at 2301hrs this evening. All further info will come from @NCWildlife. Please keep the family & friends of those involved in your prayers this evening. #LKN https://t.co/HQIOO5dRPc

— Huntersville Fire (@Huntersville_FD) July 25, 2022