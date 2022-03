Reduce tiempo de espera en LYNX Blue Line

Charlotte, NC.- CATS tiene buenas noticias para los pasajeros en la ciudad de Charlotte porque redujo el tiempo de espera del servicio LYNX Blue Line.

Los cambios los anunció en un comunicado enviado a Progreso Hispano News. Comenzarán a aplicarse a partir del sábado 26 de marzo. Buscan “satisfacer las necesidades de los pasajeros, incluidos los empleados que regresan a la oficina”, señaló Charlotte Area Transit System (CATS).

LYNX Blue Line operará cada 15 minutos durante las horas pico de viaje en lugar de su frecuencia actual de 20 minutos.

