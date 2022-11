Charlotte, NC.- La Organization of Hispanic Journalist of The Carolinas te invita a formar parte de los “Corresponsales de Amor” que apoyarán la recolecta de juguetes para niños en Navidad que organiza el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

El evento se llevará a cabo el sábado 19 de noviembre a partir de las 7 pm en Don Pedro Restaurant (8943 S Tryon St, Charlotte).

El objetivo de la organización de periodistas hispanos es recolectar al menos 100 juguetes nuevos que serán entregados a los niños el 3 de diciembre en un tradicional evento que cada año lidera el oficial Claudio Jiménez de Steele Creek Division.

Recolecta de juguetes para niños en Navidad

El evento de CMPD estima entregar unos 500 juguetes nuevos en una de las zonas más sensibles de su división.

La personas que deseen colaborar en la recolecta de juguetes para niños en Navidad pueden entregar pelotas, muñecas, peluches, juegos y artículos para niños en edades comprendidas entre 4 y 12 años.

El encuentro en Don Pedro Restaurant ofrecerá una “noche de karaoke” para dar la oportunidad a los miembros de la comunidad de encontrarse y compartir mientras apoya a niños desfavorecidos de la ciudad.

Para más información puede contactar a la periodista Hazel Petrelli llamando al (786) 762-6042.

