realiza-tus-mejores-trucos-en-los-skate-parks-de-mecklenburg

Charlotte, NC.- Si te gustan los deportes extremos los skate parks de Mecklenburg son una excelente opción para practicar y sacar tus mejores trucos.

El Departamento de Parques y Recreación del condado invita a hacer unos de estas instalaciones para el desarrollo de las habilidades en las diferentes modalidades de deportes que se pueden practicar en estos espacios.

Ver más: Subvenciones para parques y recreación

En particular invita a hacer uso de Grayson Skate Park (750 Beal St, Charlotte, NC 28211) y del skate park de Renaissance Park (1536 W Tyvola Rd, Charlotte, NC 28217).

Una publicación del departamento indica que las instalaciones de Renaissance Park son de uso gratuito y está abierto desde el amanecer hasta el anochecer. Solo debes ir a empezar a practicar.

En cambio la pista de Grayson Skate Park requiere un registro para su uso.

Get your tricks in at one of our skate parks. Don't forget your helmet, elbow and knee pads!

1️⃣ Grayson Skate Park (750 Beal St) info » https://t.co/NqFGbKOWlC

2️⃣ The skate park at Renaissance Park (1536 W Tyvola Rd) is free to use and open dawn to dusk. pic.twitter.com/cGgVLCy3cL

— Park and Recreation (@MeckParkRec) October 24, 2022