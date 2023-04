Calidad del aire mundial en el marco del Día de la Tierra

Washington, DC.- De cara al Día de la Tierra la American Lung Association publicó el reporte «Estado del aire» de 2023, donde se detalla que casi 120 millones de personas viven en comunidades con contaminación por ozono y partículas, es decir, el 15% de población tomando en cuenta que la población mundial alcanzó los 8.000 millones.

En el caso de Estados Unidos el informe resaltó que el 36% de sus residentes viven en comunidades con peligrosos niveles de partículas en el aire, contaminación por ozono y otros contaminantes.

Como respuesta, el National Wildlife Federation instó a los líderes federales, estatales y locales a abordar esta contínua amenaza. Por lo que priorizar los desafíos de las comunidades de primera línea es crucial para las personas y vida silvestre por igual.

Mustafa Santiago Ali, vicepresidente ejecutivo de la organización de defensa y educación para la conservación privada y sin fines de lucro más grande de los Estados Unidos explicó, «El acceso al aire limpio no debería ser un privilegio, y el hecho de que el 36 por ciento de las personas en los Estados Unidos esté luchando por respirar, es un claro llamado a la acción».

