Propuesta HB-10 avanza y pasa al pleno de la Cámara de Representantes de NC

Raleigh, NC.- La Asamblea Legislativa de Carolina del Norte aprobó la propuesta antiinmigrante HB-10, que obliga a todos los alguaciles del estado a colaborar con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), cuando tenga bajo custodia a cualquier inmigrante indocumentado.

Por el momento la iniciativa fue aprobada por el Comité de Reglas y Operaciones y ahora será discutida en el pleno de la Cámara de Representantes de NC. Posteriormente debe pasar al Senado para su respectiva discusión, justo antes de que el gobernador Roy Cooper lo apruebe como una ley.

Ver más: Nuevas restricciones de asilo en la frontera sur de EE. UU.

Básicamente la propuesta antiinmigrante HB10 obligaría a los alguaciles del estado de Carolina del Norte a colaborar con el ICE. Esta nueva medida podría llevar hasta un posible proceso de deportación para cualquier inmigrante detenido.

Así pues, el republicano Destin Hall, uno de los principales promotores de la propuesta antiinmigrante HB-10, destacó que de ser aprobada, exclusivamente, aplicará para aquellos inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de delitos graves.

I stand firmly against HB10 and SB50” Yesterday – Today – Tomorrow and the Day After Tomorrow. Attempting to take away the powers and the authority of Local Sheriff aka Black Sheriffs by force is just the beginning”. Sheriff Garry L McFadden pic.twitter.com/RKUwH9ZmTH

— Garry McFadden (@SugarFreeTalk) February 25, 2023