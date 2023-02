Nuevas restricciones de asilo en la frontera sur de EE. UU.

Washington, DC.- La administración Biden someterá a un período de comentarios públicos por 30 días una nueva regla que tiene el objetivo de aplicar nuevas restricciones de asilo en la frontera del país con México para filtrar la cantidad de migrantes solicitando asilo.

Esto se consideraría la estrategía de mayor alcance hasta la fecha por parte de la administración Biden. Parte del argumento es disuadir a los migrantes a cruzar la frontera sur sin autorización.

De acuerdo con las nuevas reglas los migrantes que no cumpla con los requisitos legales existentes se considerará inelegible para asilo, a menos que entre en ciertas excepciones. Algunos de los requisitos son: no entrar ilegalemente a Estados Unidos y no buscar protección en países de paso mientras llegan a EE. UU.

Por su parte, Biden que busca la reelección en 2024 y que en su campaña electoral en 2020 criticó y se comprometió a restaurar el acceso al asilo, restringido por su antecesor republicano Donald Trump, es ampliamente criticado por adoptar cada vez más las mismas restricciones emulando a Trump, al tiempo que lucha con la migración que ahoga al país.

BREAKING: The Biden administration proposed a rule that would unlawfully deny asylum to people at the southern border who don't first seek safety in Mexico or other countries they passed through — despite the fact that these countries don't have working asylum systems.

— ACLU (@ACLU) February 21, 2023