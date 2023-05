Prevención en el agua durante fin de semana del Día de los Caídos

Charlotte, NC.- La prevención en el agua es fundamental para evitar ahogamientos durante el fin de semana del Día de los Caídos cuando mucha gente visita piscinas y playas.

El comisionado de seguros y presidente de Safe Kids NC, Mike Causey, instó a conocer y realizar prácticas de seguridad para manterse a salvo a sí mismos, y especialmente a los niños.

El ahogamiento es la segunda causa de muerte en niños de 1 a 14 años, según datos de Safe Kids proporcionados en un comunicado del Departamento de Seguro. Es la causa principal de muerte no intencional en niños menores de 4 años.

Causey dijo que los ahogamientos no siempre ocurren en medio de la agitación de brazos y pedido de ayuda de la víctima. “El ahogamiento ocurre silenciosamente cuando una persona indefensa no puede respirar”.

Los datos indican que el 10% de los padres ve a sus hijos ahogarse porque no sabe lo que está pasando.

