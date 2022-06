¿Presupuesto 2023 de Charlotte incluye aumento de impuestos?

Charlotte, NC.- El Ayuntamiento de Charlotte aprobó el presupuesto del año fiscal 2023 de 3.200 millones de dólares que no incluye aumento de impuestos.

La Ciudad dio detalles del presupuesto que comenzará a regir el 1 de julio en un comunicado publicado en su sitio web.

Como parte de las aristas que la Ciudad destaca se incluye que el presupuesto no aumenta los impuestos, no reduce los servicios básicos, no utiliza ninguna reserva operativa ni despide ni suspende a los empleados.

El presupuesto 2023 de la ciudad de Charlotte prevé un aumento del costo del parking en South End y Uptown a $ 1.50 por hora. Los sábados quedará gratuito.

Para los empleados generales por hora de la Ciudad proporciona un aumento salarial del 8% (4% en julio y 4% en enero).

NEW: #CLTCC votes unanimously to adopt the Fiscal Year 2023 Budget. The adopted FY 2023 budget:

✔️Does not increase taxes.

✔️Does not reduce core services.

✔️Does not use any operating reserves.

✔️Does not lay off or furlough employees.https://t.co/2SD5b1NNay

— City of Charlotte (@CLTgov) May 31, 2022