Los aumentos salariales planteados en presupuesto de Charlotte

Charlotte, NC.- La Ciudad de Charlotte ya tiene su presupuesto para el año fiscal 2023 que plantea aumentos salariales e inversión en las comunidades.

El administrador de la ciudad, Marcus D. Jones, fue el encargado de presentar el presupuesto ante el concejo municipal.

“Hemos estado trabajando para desarrollar un presupuesto que se base en el éxito de los últimos años y se centre en invertir en nuestras comunidades, así como en cuidar a las personas que trabajan para nuestra ciudad y cuidan de ella”, dijo Jones.

Un comunicado de la Ciudad da detalles del presupuesto que no tiene previsto algún aumento de impuestos.

El presupuesto proporciona 8% de aumento salarial para todos los empleados generales por hora (4% en julio y 4% en enero).

Aumenta el salario mínimo a $20/hora para empleados de 40 horas por semana para enero de 2023.

