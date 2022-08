Policía busca ayuda para encontrar a sospechoso

Charlotte, NC.- La policía busca ayuda de la comunidad para encontrar al sospechoso de un asalto que dejó una persona con heridas graves en el estacionamiento de Harris Teeter en Cotswold, Charlotte.

El hecho ocurrió el 24 de julio cerca de las 9 am en la cuadra 4400 de Randolph Rd. El sospechoso habría asaltado y golpeado a un hombre de 60 años en la cabeza.

Ahora, el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg está tras la pista de un sujeto que conducía un vehículo marca Honda, modelo Accord, color negro y de cuatro puertas.

Ver más: Herido en tiroteo en Uptown Charlotte

El vehículo tiene una etiqueta temporal de papel y dos pegatinas de UNC Carolina en el lado izquierdo del maletero y se dice que es conducido por un hombre afroamericano.

four door Honda Accord. The vehicle has a temporary paper tag and two UNC Carolina stickers on the left side of the trunk and said to be driven by a black male. ☎ Crime Stoppers with your anonymous tip for💵at 704-334-1600 pic.twitter.com/GipntV6Wgv

— Charlotte Crime Stoppers (@CLTCrimeStopper) August 8, 2022