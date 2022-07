dos-muertos-en-tiroteos-en-charlotte

Charlotte, NC.- La violencia armada en la ciudad de Charlotte dejó dos muertos en hechos separados el domingo.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg reportó acudió a una emergencia por disparos en la cuadra 1300 de Thomasboro Drive. Eran aproximadamente la 7 pm.

En el lugar encontraron a una persona con heridas de bala. Los equipos de Medic declararon sin vida en la escena a la víctima, que no ha sido identificada públicamente.

El departamento de policía adelantó que este tiroteo no se considera un acto de violencia al azar. Sospecha que las personas involucradas se conocían entre sí.

En otro suceso ocurrido más temprano ese día la policía informó sobre la muerte de una persona no identificada.

En crimen ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada en la cuadra 3400 de Queen City Drive.

