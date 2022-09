Policía busca a sospechoso de intento de violación

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte está tras la pista de un hombre sospechoso de intento de violación en un parque de la ciudad.

El hecho ocurrió el miércoles en la mañana en Campbell Creek Greenway cerca de McAlpine Creek Park, entre Independence Boulevard y Margaret Wallace Road.

Una mujer fue atacada por un hombre, pero ella luchó y pudo zafarse del intento de violación. Seguidamente llamó al 911 e hizo la denuncia.

Ver más: “Mamá, me iba a suicidar y no lo hice por ti”

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg indicó que a la mujer la trasladaron a un hospital para recibir atención por lesiones menores.

Detectives with the Special Victims Division are investigating a sexual assault in the 2100 block of Margaret Wallace Road in the Independence Division. (1/3) pic.twitter.com/lZ4EkSTPb8

— CMPD News (@CMPD) September 7, 2022