Charlotte, NC.- “Mamá, me iba a suicidar y no lo hice por ti”, esas fueron las palabras del hijo de Carmen Barreto un mes antes de quitarse la vida.

Su madre aconseja a las familias buscar ayuda profesional ante la primera manifestación o señal de un pensamiento suicida.

Carmen Barreto conversó con Adriana Henríquez, periodista de Progreso Hispano News, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre.

Ahora, su mayor terapia es hablar y alertar a otras familias. Su reproche más grande: no haber buscado ayuda profesional ante la seña que le dio su hijo.

“Mamá, me iba a suicidar y no lo hice por ti”

Carmen narró que un mes antes del suicidio de su hijo hubo una única manifestación.

“Él llegó corriendo a mi casa tumbando la reja y gritando ‘mamá, mamá, mamá’”. Estaba lloviendo y eran como las 11 pm. Ella se puso nerviosa, creyó que iban a asaltar a su hijo o que lo estaban persiguiendo, y le costó encontrar la llave para abrir la puerta.

“Él estaba todo mojado, temblaba y cuando le abrí la puerta me abrazó y me dijo ‘Ay mamá, me iba a suicidar y no lo hice por ti’”.

Carmen pensó que tenía las herramientas de amor de madre y en ese momento procedió con palabras y creyó que la situación estaba controlada, pero lamentó no haber buscado ayuda profesional.

“En ese momento cualquier madre, cualquier ser humano, tiene que agarrar a ese muchacho por la mano y llevarlo a un psiquiatra, a un profesional”, recomendó.

Esta madre insiste en que es necesario que prevalezca en la familia la comunicación, la confianza y el respeto.

Fortaleza, en una palabra Carmen resume el mensaje que le puede dar a otras madres que han perdido a un hijo por suicidio. “Jamás se nos va a olvidar, pero tenemos que aprender a vivir sin ellos”.

Signos de alerta

Priscila Zamora Grabowski, máster en salud mental, explicó que identificar signos depresivos ayuda a prevenir suicidios.

La especialista indicó si un familiar o un amigo habla con frecuencia del suicidio, un tema que no es común, es un indicio de que puede estar pasando por algún problema de salud mental.

“Qué pasará si me muero hoy” o “qué pasará si me muero en una semana” son algunas frases de alerta y hay que prestar atención.

Otra señal es cuando una persona cambia de actitud y se le nota sin esperanza, sin motivación y sin planes para el futuro.

En muchos casos la última persona que se entera de que está pasando por una crisis es la misma que la sufre. Entonces los que están a su alrededor se convierten en protectores.

Más ayuda

Los habitantes de Carolina del Norte y Estados Unidos con crisis de salud mental tienen un nuevo número telefónico para buscar ayuda. Se trata de la National Suicide Prevention Lifeline (Línea Nacional de Prevención del Suicidio) que tiene consejeros disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las personas que necesiten ayuda pueden llamar al 9-8-8, un número sencillo, corto y fácil de recordar. En esta plataforma recibirán la misma ayuda disponible en el 1-800-273-TALK (8255).

“Nuestro objetivo es hacer del 9-8-8 una palabra familiar a la que los habitantes de Carolina del Norte sepan que pueden acceder desde cualquier lugar para obtener la ayuda que necesitan. Este recurso literalmente salvará vidas”, dijo el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kody H. Kinsley.

Para obtener más información y recursos sobre la prevención del suicidio ingrese en 988lifeline.org.

Video: Prevención del suicidio: Una madre cuenta su caso