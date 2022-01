Fábrica de aviones supersónicos dará empleo en NC

Greensboro, NC.- Una fábrica de aviones supersónicos modernos para servicio comercial se está construyendo en Greensboro, condado Guilford.

Boom Supersonic, la compañía de aviación de alto perfil, tendrá en la ciudad una planta de fabricación y ensamblaje final.

El gobernador Roy Cooper dijo que Boom Supersonic creará más de 1.750 puestos de trabajo en Carolina del Norte para 2030.

Boom Supersonic está redefiniendo los viajes aéreos comerciales al traer vuelos supersónicos sostenibles a los cielos. “La planta de fabricación de la compañía en Carolina del Norte, llamada Overture Superfactory en el Aeropuerto Internacional Piedmont Triad, albergará la primera línea de ensamblaje final, la instalación de prueba y el centro de entrega al cliente de la compañía”, dijo el Departamento de Comercio en un comunicado.

