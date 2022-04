¡Participa! Evento de limpieza de basura

Charlotte, NC.- Un evento de limpieza de basura en los vecindarios de Charlotte está siendo organizado por la Ciudad que invita a los residentes a participar y colaborar en el embellecimiento de las diferentes áreas de la urbe.

La actividad se realizará en asociación con Envision Charlotte y Keep Charlotte Beautiful.

El evento de varios días se llevará a cabo en la semana del Día de la Tierra, del 18 al 22 de abril entre las 9 am y la 1 pm. Habrá dos turnos cada día.

Para obtener todos los detalles del evento y el registro, visite envisioncharlotte.com/clean.

Celebrate Earth Day with Solid Waste Services, @EnvisionCLT and @KCB_CLT by helping to Clean the Queen of litter on April 18 – 22. @brandon_zylstra will make an appearance on Friday to assist!

Learn more and register to volunteer today 👇🏽 https://t.co/Y4mmv40eTq

— City of Charlotte (@CLTgov) April 12, 2022