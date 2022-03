Consejos para reducir basura de las calles

Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte está atenta para mantener las calles limpias y reducir la basura.

Por eso, en su cuenta de Twitter ofreció algunos consejos para que las calles estén más despejadas de los desperdicios.

“La basura está aumentando en las calles y en los barrios de Charlotte”, publicó la Ciudad.

Sin embargo, dio a los residentes algunos consejos básicos que serán de gran ayuda para reducir la basura que se acumula.

Litter is increasing on Charlotte streets and in Charlotte neighborhoods, but you can reduce litter by doing the following:

✅ Tie garbage bags before putting them in the garbage cart.

✅ Bagging garbage before putting in the garbage cart.

✅ Scheduling bulky item collection. pic.twitter.com/MpVk2i2HWM

— City of Charlotte (@CLTgov) March 24, 2022