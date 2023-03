Paramédico acusado de agredir a paciente en ambulancia

Charlotte, NC.- Un paramédico enfrenta cargos por presuntamente agredir sexualmente a una paciente en una ambulancia en la ciudad de Charlotte.

El supuesto hecho ocurrió el 17 de enero cuando una joven de 17 años era trasladada desde Fort Mill en Carolina del Sur a Atrium Main en Charlotte, Carolina del Norte.

La joven denunció el hecho una vez llegó a Atrium Main.

El paramédico fue identificado como Akingbiwaju Joseph Opadele y pertenece a Fort Mill EMS. Está acusado de delito grave de contacto sexual bajo pretexto de tratamiento médico, informó el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Detectives with the @CMPD Sexual Assault Unit have arrested and charged Akingbiwaju Joseph Opadele (DOB 03/08/1992) with felony Sexual Contact Under Pretext of Medical Treatment. See full media release here: https://t.co/7K1ivDhWSZ

Luego del análisis de laboratorio del kit de agresión sexual y el examen de la evidencia física y el testimonio de víctimas y testigos, los detectives determinaron que había causa probable para acusar a Opadele, indicó CMPD.

El sospechoso fue arrestado el 7 de marzo con la asistencia del Departamento de Policía de Kannapolis y el Equipo de Detención de Criminales Violentos (VCAT) de CMPD.

Opadele fue liberado el mismo día con una fianza no garantizada de $15.000.

37 minutes. That is how long it took for a Fort Mill Paramedic to be released from jail after being arrested by CMPD and charged with the sexual assault of a 17-year-old patient. He was released on a $15k unsecured bond. What message are we sending to the most vulnerable (1/2)

— Chief Jennings (@cmpdchief) March 9, 2023