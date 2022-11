Arrestado sospechoso de agresión sexual

Charlotte, NC.- Un hombre sospechoso de una agresión sexual en la ciudad de Charlotte quedó bajo arresto, informaron las autoridades.

Octavis Wayne Deandra Wilson, 29 años, es la persona identificada y captura por supuestamente haber atacado a una mujer el fin de semana en la cuadra 3800 de Glenwood Driv.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) dio detalles del hecho en un comunicado.

El hecho ocurrió la mañana del sábado 5 de noviembre. La policía fue notificada en la tarde.

La víctima informó que caminaba hacia su casa cuando el sospechoso desconocido se le acercó, indicó CMPD. Luego de iniciar una breve conversación, atacó a la víctima agrediéndola físicamente. El sospechoso obligó a la mujer hacia un lugar cercano donde luego fue agredida sexualmente.

Los oficiales de CMPD respondieron y la víctima fue transportada a un hospital cercano. Los detectives de agresión sexual recorrieron el área y luego la escena del crimen procesó la escena.

Correction: The suspects full name is Octavis Wayne Deandra Wilson (DOB: 03/04/1993). He is charged with First Degree Kidnapping, Second Degree Forcible Rape, Attempted Second Degree Forcible Sexual Offense, Assault on a Female, and Sexual Battery. https://t.co/oidYWlDbMs

— CMPD News (@CMPD) November 6, 2022