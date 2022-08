padres-quieren-un-regreso-a-clases-seguro-para-sus-hijos

Charlotte, NC.- Un nuevo año escolar seguro para sus hijos es el anhelo de los padres ante la prologada pandemia de COVID-19.

En la ciudad de Charlotte el regreso a clases está previsto para el 29 de agosto. Desde la Unión Nacional de Padres hicieron una llamado para garantizar que los estudiantes puedan volver a clases mientras se mantienen los planes de contingencia contra el COVID-19.

Christy Moreno, representante de la Unión Nacional de Padres, conversó con Adriana Henríquez, periodista de Progreso Hispano News.

“La mayoría de los distritos escolares en todo el país está dejando de hablar de los planes de contingencia”, apreció Moreno.

Ella dijo que los planes no se están haciendo públicos y tampoco se informan a los padres. Están enfocándose más en la recuperación del aprendizaje de los estudiantes y la salud mental, una decisión que considera importante, pero que no debe dejar de lado la reducción de riesgos de contagios de COVID-19.

“Nosotros exigimos que los distritos escolares, legisladores y todas las personas responsables de tomar decisiones respecto a los planes de contingencia, seguridad y bienestar en las escuelas, que no bajen la guardia sino todo lo contrario continúen poniendo énfasis en la prevención”, sentenció Christy Moreno.

