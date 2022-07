¿Otra vez? Olor fuerte en diversas áreas de Charlotte

Charlotte, NC.- Un olor fuerte en diversas áreas de la ciudad de Charlotte sorprendió nuevamente a los residentes.

Reportes de ciudadanos al Departamento de Bomberos daban cuenta de un olor a gas en zonas de Hidden Valley y University City.

Hace una semana y media un fuerte olor a gas generó alarma en la ciudad. En su momento se indicó que estaba relacionado con la destrucción de tanques de mercaptano por parte de una empresa local.

Este lunes en la tarde cuando nuevamente se percibía un olor similar, los bomberos llamaron a la calma. Informaron que Piedmont Natural Gas liberó mercaptano involuntariamente cerca de la cuadra 1400 de Tom Hunter Road.

El mercaptano es un químico que se usa para agregar olor al gas natural inodoro y así hacerlo detectable.

MERCAPTAN ODOR UPDATE: Natural gas itself has no smell. The Charlotte Fire Department’s Communication Center began receiving numerous calls about a strong natural gas/chemical odor in multiple locations in the Hidden Valley and University City areas. https://t.co/EHATA0Ub2q

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) July 25, 2022