Nuevo centro de recreación en el norte de Mecklenburg

Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg inaugurará en junio el Northern Regional Recreation Center cuya operatividad está basada en los pilares de salud y bienestar, conservación y equidad social.

El Departamento de Parques y Recreación indicó que la nueva instalación estará ubicada en 18121 Old Statesville Road, Cornelius, NC 28031.

El centro proporcionará servicios de recreación asequibles, actividades y comodidades en un solo lugar por primera vez en el norte de Mecklenburg.

El comunicado del condado indicó que habrá varias fases de inauguración para los miembros de MeckPass y el público en general.

El lunes 13 de junio, los miembros de MeckPass podrán comenzar a utilizar las instalaciones. El horario para ellos es el siguiente:

Visite ParkandRec.com para inscribirse como miembro de MeckPass.

We are excited to officially open Northern Regional Recreation Center on Friday, June 24. Our ribbon cutting will take place from 10 a.m. to noon. Tours will be available starting June 7 and registration is required. We hope to see you there! 🤩 https://t.co/ieq9O23A3J pic.twitter.com/Pxw1xyN24i

— Park and Recreation (@MeckParkRec) May 27, 2022