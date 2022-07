Nueva política protege a potenciales inquilinos

Charlotte, NC.- El Concejo Municipal de Charlotte votó para adoptar una nueva política que protege a los posibles inquilinos en los desarrollos de viviendas apoyados por la Ciudad de ser descalificados para alquilar una unidad porque participan en un programa de subsidio de alquiler.

La política se deriva del trabajo continuo de la Ciudad para estudiar y abordar la discriminación basada en las fuentes de ingresos; en particular el uso por parte de un inquilino de los vales de elección de vivienda de la Sección 8 y otros subsidios de alquiler.

La Ciudad está priorizando hacer que las viviendas seguras y asequibles estén más disponibles para las personas con ingresos bajos a moderados, a fin de mejorar sus oportunidades de movilidad ascendente.

Ver más: Aumento de alquileres obliga a mudanzas repentinas

«Demasiados de nuestros vecinos que usan cupones no pueden encontrar vivienda», dijo Shawn Heath, director del Departamento de Vivienda y Servicios Vecinales de la Ciudad. «A través de esta nueva política contra la discriminación, la ciudad está trabajando para cambiar eso».

A new #CLTCC policy protects people with rental vouchers seeking housing in developments supported by the city. https://t.co/NCWbCH7JhG — City of Charlotte (@CLTgov) July 18, 2022

Nueva política protege a posibles inquilinos

La política no impide que el propietario o administrador de una propiedad determine, de manera comercialmente razonable y no discriminatoria, la capacidad del solicitante de vivienda para pagar el alquiler de una propiedad. Los propietarios pueden negarse a alquilar a un inquilino potencial, pero no debido a una fuente de ingresos lícita.

«Estamos tratando de nivelar el campo de juego tanto como sea posible», dijo Heath. «No sé si alguna vez podrá estar completamente nivelado, pero si el posible inquilino A y el posible inquilino B llaman a la puerta, y uno de ellos tiene un vale y el otro no, nos encantaría que el proveedor de vivienda estar en condiciones de ser lo más cercano posible a la indiferencia».

Ver más: Programa de emergencia ayuda a pagar el alquiler

La ciudad ya aplica esta protección a desarrollos de viviendas asequibles respaldados por bonos aprobados por los votantes a través del Fondo Fiduciario de Vivienda. La nueva política extiende las protecciones a otros proyectos apoyados por la ciudad, que incluyen:

Desarrollos de viviendas asequibles que reciben subsidios o incentivos de la ciudad, como la transferencia de terrenos de propiedad de la ciudad a un desarrollador para construir viviendas asequibles.

Vivienda a precio de mercado por un desarrollador maestro o un desarrollador tercero que cuenta con el apoyo de la ciudad a través de programas tales como subvenciones de incremento de impuestos (impuestos a la propiedad reembolsados ​​otorgados a proyectos que cumplen con los objetivos de crecimiento económico y uso de la tierra) o inversiones de capital que mejoran la infraestructura.

La medida no aplica a…

La nueva política no se aplica a las solicitudes de rezonificación; aplicarlo a las solicitudes de rezonificación requeriría la legislación de la Asamblea General de Carolina del Norte. La política tampoco se aplica a los desarrollos de viviendas que no utilizan el apoyo de la Ciudad de Charlotte. La ciudad alentará a estos desarrolladores de viviendas a aceptar voluntariamente inquilinos con todas las formas de subsidios de alquiler.

Ver más: Conozca lo que está pasando en el mercado inmobiliario en NC

La política fue una de un conjunto de recomendaciones del Comité Asesor Ad Hoc de Fuente de Ingreso liderado por la comunidad, que se estableció en abril de 2021 y se encargó de encontrar formas de aumentar la aceptación de todas las formas de subsidios de alquiler. Los miembros del comité representan bienes raíces, desarrollo, políticas de vivienda y organizaciones religiosas.

Los residentes que crean que se les ha negado el acceso a la vivienda en base a una fuente de ingresos legal pueden iniciar una queja llamando al 311. Cualquier investigación sobre el incumplimiento será realizada por Relaciones Comunitarias de Charlotte-Mecklenburg.

Por Nota de prensa

Video: Los alquileres en la ciudad están por las nubes